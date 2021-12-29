Украшения детского сада вызвали у россиян ностальгию по советскому детству

Окна московского детского сада, декорированные бумажными украшениями, заставили россиян заностальгировать по своему советскому детству. Снимок выложили в Facebook-группе «Москва — та!».

Автор топика написала, что заметила украшения, когда проходила мимо. «И такое тепло охватило, и промелькнуло свое детство — как я тоже вырезала такие же снежинки и клеила их на окна, делала гирлянды и фонарики…» — поделилась женщина, отметив, что у нее защемило сердце от воспоминаний.

Положительные эмоции разделили и комментаторы. «Действительно, трогательно. Очень уютная фотография», — отметила одна из пользовательниц сети. Другая женщина пояснила, что декор на фото называется «вытынанки», а их шаблоны сейчас можно найти в сети.

Кто-то заявил, что узоры из бумаги на окне, скорее всего, не были сделаны вручную. «Это купленные готовые липучки на окна», — заявил юзер.

Ранее блогер и декоратор порекомендовала россиянам покупать новогодние украшения в январе, когда на них делают скидки, или создавать декор своими руками.