Сегодня в 04:12
1 мин.

Украшения детского сада вызвали у россиян ностальгию по советскому детству

Новости /
Украшения детского сада вызвали у россиян ностальгию по советскому детству
Фото: Яна Михайлина в сообществе «Москва - та!» в Facebook

Окна московского детского сада, декорированные бумажными украшениями, заставили россиян заностальгировать по своему советскому детству. Снимок выложили в Facebook-группе «Москва — та!».

Автор топика написала, что заметила украшения, когда проходила мимо. «И такое тепло охватило, и промелькнуло свое детство — как я тоже вырезала такие же снежинки и клеила их на окна, делала гирлянды и фонарики…» — поделилась женщина, отметив, что у нее защемило сердце от воспоминаний.

Положительные эмоции разделили и комментаторы. «Действительно, трогательно. Очень уютная фотография», — отметила одна из пользовательниц сети. Другая женщина пояснила, что декор на фото называется «вытынанки», а их шаблоны сейчас можно найти в сети.

Кто-то заявил, что узоры из бумаги на окне, скорее всего, не были сделаны вручную. «Это купленные готовые липучки на окна», — заявил юзер.

Ранее блогер и декоратор порекомендовала россиянам покупать новогодние украшения в январе, когда на них делают скидки, или создавать декор своими руками.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2021 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.