Сегодня в 01:52
1 мин.

Пользователи сети предложили сбрасывать снег в Москву-реку

Новости /
Пользователи сети предложили сбрасывать снег в Москву-реку
Фото: Людмила Пахомова / ТАСС

Фото советских времен, на котором грузовики сбрасывают снег в Москву-реку, заинтересовало россиян. Старый снимок выложили в Facebook «Москва — та!».

Некоторые пользователи сети одобрили, что в СССР снег сваливали в крупные городские водоемы. Кто-то вспомнил, что в 90-х сугробы начали отвозить в реку Яузу. «В те времена снег был без реагентов», — заявили комментаторы, добавив, что он был еще и чище, поэтому это никак не сказывалось на чистоте воды.

«Нормальная практика. И чего от нее сейчас отказались? Удобно же», — написал один из пользователей. Мужчина предложил вернуться к этой практике, тщательно организовав процесс и определив места сброса. «В городских реках живого и так почти не осталось. Реагенты да, есть, соли. Но все это сбрасывалось десятилетиями и ничего», — заключил комментатор. Некоторые поддержали это мнение.

Ранее в Москве заметили снегоуборочную машину, сбрасывающую снег в Яузу. Эта ситуация удивила россиян.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.