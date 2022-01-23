Пользователи сети предложили сбрасывать снег в Москву-реку

Фото советских времен, на котором грузовики сбрасывают снег в Москву-реку, заинтересовало россиян. Старый снимок выложили в Facebook «Москва — та!».

Некоторые пользователи сети одобрили, что в СССР снег сваливали в крупные городские водоемы. Кто-то вспомнил, что в 90-х сугробы начали отвозить в реку Яузу. «В те времена снег был без реагентов», — заявили комментаторы, добавив, что он был еще и чище, поэтому это никак не сказывалось на чистоте воды.

«Нормальная практика. И чего от нее сейчас отказались? Удобно же», — написал один из пользователей. Мужчина предложил вернуться к этой практике, тщательно организовав процесс и определив места сброса. «В городских реках живого и так почти не осталось. Реагенты да, есть, соли. Но все это сбрасывалось десятилетиями и ничего», — заключил комментатор. Некоторые поддержали это мнение.

Ранее в Москве заметили снегоуборочную машину, сбрасывающую снег в Яузу. Эта ситуация удивила россиян.