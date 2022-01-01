Россиян удивило сбрасывание снега в Яузу

В группе Facebook «Наша Преображенка» участники обсудили ситуацию со сбрасыванием снега в реку Яузу.

Автор поста рассказала, что снегоуборочные машины начали скидывать снег прямо в реку. При этом она не нашла точной информации о том, разрешено это делать или нет, но добавила, что беспокоиться за птиц, которые там обитают.

В комментариях один из москвичей посоветовал писать обращение на портал «Наш город».

Однако другие пользователи рассказали, что снегоплавильные пункты также находятся на Яузе. Там снег топят и сливают в реку. «А тот, что не убрали, весной сам в реку уплывает», — объяснили фолловеры.

Ранее в Москве россиянка заметила и сфотографировала компанию отдыхающих уборщиков снега.