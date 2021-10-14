Популярная российская актриса рассказала о своих комплексах

Популярная актриса театра и кино Юлия Ауг, известная по ролям в сериалах «Метод» и «Екатерина», а также в фильмах «Доктор Лиза», «Лето» и «Петровы в гриппе», призналась, что страдает комплексом самозванца. Об этом она рассказала на свое странице в Facebook.

По словам артистки, несмотря на распространенное мнение о том, что все проблемы взрослых берут начало в детстве и недостатке родительской любви, причина ее закомплексованности в другом. «Я в детстве была любима и хвалима. Мной восхищался мой папа, гордился моими успехами. Мама тоже гордилась. Не так открыто, как папа. Папа просто с каждым моим рисунком и с каждой моей грамотой бегал по городу и всем показывал, мама была сдержанней, но тоже гордилась, хвалила и была счастлива, что у нее такая не только красивая, но и талантливая дочь», — поделилась воспоминаниями актриса. При этом она отметила, что «все закончилось», когда она поступила в театральный институт.

Ауг рассказала об одном из своих преподавателей, чьи слова не может забыть и пережить до сих пор. «Я очень хорошо помню, что сказал мне мастер курса на одном из разборов экзамена по речи: "Ну… Что сказать про Ауг? Она уже вполне готовая актриса. Уже сейчас можно работать в театре. В провинции. Общее место. Ничего удивительного. Общее место". Вот с этим "общим местом" я и продолжаю теперь жить. Оно теперь всегда со мной: "Ауг — общее место"».

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