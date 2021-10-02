Популярная российская актриса развеяла миф о снобизме москвичей

Актриса театра «Современник» Светлана Иванова развеяла миф о снобизме жителей столицы. Своим мнением на эту тему россиянка поделилась с изданием «Москвич Mag».

По словам Ивановой, в настоящее время любой человек, живущий в столице, может считать себя москвичом. Девушка вспомнила, что раньше горожане были более высокомерны по отношению к тем, кто только недавно обосновался в мегаполисе. Иванова отметила, что когда-то вопросы о «коренных москвичах» были более важны, однако теперь все изменилось.

Популярная актриса подчеркнула, что Москва — это «открытый город, который всех принимает». Главным условием для жизни в столице Иванова назвала готовность существовать в ее ритме. «Если рассуждать классически, то сама я не коренная москвичка: я родилась в Москве, мама тоже, но мой папа из Петербурга», — заключила она.

Ранее солистка Большого театра назвала избалованность отличительной чертой жителей столицы. Девушка рассказала, что столкнулась с этим качеством, когда жила в съемных квартирах.