Популярный 96-летний блогер-ветеран умер в Подмосковье

Ветеран Великой Отечественной войны, блогер Дмитрий Родионов умер в возрасте 96 лет. Об этом сообщили его родственники в Instagram-аккаунте.

«Уважаемые подписчики, друзья. Сегодня ночью скончался наш отец, муж, дедушка, прадедушка. Поступил в больницу с кишечной непроходимостью, которая требовала несложных процедур. Но, к сожалению, это произошло на праздники. И время было упущено», — написал его сын на странице.

Он также добавил, что отец научил его любить людей, ценить каждый момент жизни, дарить внимание и заботу ближним и при этом не тратить время на ссоры и тяжбы.

Пожилой блогер начал осваивать популярную социальную сеть год назад: активно делился с подписчиками историями своей жизни, публиковал фотографии и видео со своей семьей, писал про домашние хлопоты и даже успел попасть в эфир телеканала «360». На его аккаунт подписалось более 600 человек. А самым популярным постом оказалось видео, на котором запечатлено, как пожилой ветеран занимается на велотренажере. Фолловеры заявили, что пенсионер является для них примером для подражания.

Ранее стало известно о новой схеме мошенничества с пожилыми людьми.