Столичный бизнесмен рассказал о главных московских клубах нулевых

Писатель и бизнесмен Владимир Спектр вспомнил, какими были главные столичные клубы «блестящих и гламурных» нулевых годов. Его рассказ о светской жизни той эпохи опубликовало издание «Москвич Mag».

В начале 2000-х в столице быстрыми темпами начался экономический рост, который привел к всплеску ночной жизни. Одним из популярных мест в центре Москвы стало пространство на территории бывшей фабрики «Красный октябрь», где открылся «яркий образец гламура нулевых» — клуб «Рай». Спектр сравнил его с Диснейлендом для взрослых, где регулярно устраивали шоу с элементами мюзиклов и спектаклей с пиротехникой и конфетти. Туда регулярно приезжали актрисы Памела Андерсон и Милла Йовович, модель Кармен Электра и режиссер Люк Бессон.

Еще одним культовым местом тех лет стал открытый в 2001 году клуб «Шамбала», который был не только местом для танцев, но и светским заведением. Его летняя веранда была ориентирована на золотую молодежь, а в помещении, по словам Спектра, всегда было много красивых девушек в сопровождении богатых мужчин. В 2003 году «Шамбала DJ бар» стал лучшим клубом Москвы в 2003 году по версии Night Life Awards.

Своим любимым клубом нулевых бизнесмен назвал Zeppelin на улице Гиляровского. Публика в нем, по мнению Спектра, была более интеллигентной, чем в других местах. В Zeppelin было два танцпола — основной с электронной музыкой и так называемый секретный с более оригинальными композициями.

«Тогда наша столица постепенно завоевала звание самого тусовочного города мира. Мы всегда хотели и умели гулять широко», — заключил писатель. Он назвал нулевые своим любимым «сытым и веселым» десятилетием.

Ранее российский журналист и создатель журнала «ПТЮЧ» Игорь Шулинский вспомнил, каким был первый «настоящий» ночной клуб, открывшийся в столице в 90-х годах. Им стало заведение «Эрмитаж» на улице Каретный ряд.