Поселившийся в подмосковном магазине голубь умилил пользователей сети

Комментаторы отнеслись к появлению голубя в магазине положительно. «Гулюшка пришла погреться и покушать», «Хорошо, что его не выгоняют», — написали пользователи сети. Женщина в комментариях рассказала, что голубь живет в магазине уже две недели. Кто-то заметил, что у пернатого ранена лапка.

Ранее голубя уже замечали в местном продуктовом магазине. Подписчиков развеселило видео с птицей, клюющей крупу в супермаркете.

В Реутове голубь в магазине вызвал у жителей Подмосковья преимущественно положительную реакцию. При этом в центре столицы москвичи для борьбы с пернатыми устанавливают металлические шипы, дополняя конструкцию подвешенными пугалами.

Ранее зооинженер и натуралист Алексей Вишневский высказался о запрете кормления голубей в городе. По словам эксперта, эти птицы действительно загрязняют пространство и их численность в мегаполисе должна быть меньше.