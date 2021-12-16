Поселившийся в подмосковном магазине голубь умилил пользователей сети
Голубь, поселившийся в одном из подмосковных продуктовых магазинов, попал на видео и умилил россиян. Ролик выложили в Instagram-аккаунте «РЕУТОВ Подмосковье».
На кадрах видно, что птица свободно прогуливается между стеллажами. Администрация сообщества пошутила, что на видео попал «вечерний обход».
Комментаторы отнеслись к появлению голубя в магазине положительно. «Гулюшка пришла погреться и покушать», «Хорошо, что его не выгоняют», — написали пользователи сети. Женщина в комментариях рассказала, что голубь живет в магазине уже две недели. Кто-то заметил, что у пернатого ранена лапка.
Ранее голубя уже замечали в местном продуктовом магазине. Подписчиков развеселило видео с птицей, клюющей крупу в супермаркете.
В Реутове голубь в магазине вызвал у жителей Подмосковья преимущественно положительную реакцию. При этом в центре столицы москвичи для борьбы с пернатыми устанавливают металлические шипы, дополняя конструкцию подвешенными пугалами.
Ранее зооинженер и натуралист Алексей Вишневский высказался о запрете кормления голубей в городе. По словам эксперта, эти птицы действительно загрязняют пространство и их численность в мегаполисе должна быть меньше.