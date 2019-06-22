После инцидента с болтом «Колобка» в Москве проверят все аттракционы

В Москве пройдет внеплановая проверка аттракционов. Такое решение принято после инцидента в парке «Сокольники», где пострадали трое детей. Об этом сообщает телеканал «Москва 24».

По словам представителя пресс-службы комплекса городского хозяйства, проверку проведут в течение двух дней.

Поломка произошла на аттракционе «Колобок» утром 22 июня. В результате пострадали трое детей, у одного ребенка диагностировали сотрясение мозга.

Кабинку карусели сорвало с болта во время движения. Когда сотрудники остановили механизм, страховочные крепежи открылись и дети упали вниз. Аттракцион в тот момент находился в самой нижней точке — на высоте 30 сантиметров.

В парке вину за случившееся возложили на работников. Возбуждено уголовное дело.

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