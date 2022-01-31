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После массовой драки в Москве в полицию доставили 66 человек
Фото: Степан Кулинич / Коммерсантъ
После массовой драки в московском районе Бирюлево Западное в полицию доставили 66 человек. Об инциденте сообщил телеканал РЕН ТВ.
В правоохранительные органы о случившемся заявили очевидцы. По их словам, в потасовке участвовали около 15 человек. Кто-то из них во время конфликта открыл стрельбу из травматического оружия.
Правоохранители проверяют причастность всех задержанных к инциденту. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК России («Хулиганство»).
Ранее в караоке-баре в центре Москвы произошла массовая драка с участием приезжих. Всего в конфликт вступило шесть человек, двое из которых оказались гражданами Киргизии.