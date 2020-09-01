Последний день лета в Москве побил температурный рекорд времен Александра III

Последний день лета в Москве стал рекордно теплым за 130 лет. Таким образом 31 августа 2020 года побило температурный рекорд времен Александра III. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

В этот день воздух в городе прогрелся до 30,8 градуса. «Днем 31 августа столичный регион оказался в теплом секторе циклона. Раскаленный воздух буквально ворвался в Москву», — сказано в сообщении портала.

В XXI веке температура 31 августа не превышала 30 градусов. В XX веке максимальный показатель в этот день был зарегистрирован в 1938 году. Исторический рекорд остается за 1890-м годом, когда в столице было зафиксировано 31,8 градуса.

Ранее стало известно, что последний день лета стал самым жарким за 70 лет. К 14:00 воздух прогрелся до 30 градусов. Побит также рекорд 1992 года, когда в Москве было зафиксировано 29,5 градуса.

По предварительным оценкам, уходящее лето в Москве было на 1,5 градуса теплее климатической нормы, сообщали в Гидрометцентре.

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