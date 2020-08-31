В Москве побит температурный рекорд

В Москве последний день лета стал самым жарким за 70 лет. Об этом в понедельник, 31 августа, сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России, передает «Интерфакс».

В ведомстве рассказали, что столбик термометра поднялся до 30 градусов тепла к 14:00 — это самый высокий показатель по 31 августа за 70 лет наблюдений. Побит также рекорд 1992 года, когда в Москве было зафиксировано 29,5 градуса.

Абсолютное первенство осталось за 1890-м. Температура была почти плюс 32 градуса.

«По предварительным оценкам, уходящее лето в Москве было на 1,5 градуса теплее климатической нормы», — добавили в Гидрометцентре России.

Ранее стало известно, что в первый день осени москвичам предрекли резкое похолодание. 1 сентября столбик термометра понизится в значениях на семь-восемь градусов и покажет не выше плюс 22 градусов тепла.

17 июня стало самым жарким днем нынешнего лета. В Москве максимальное значение температуры превысило 31 градус.

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