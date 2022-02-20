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Оценена возможность негативных последствий от вакцины против COVID-19 у детей

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Оценена возможность негативных последствий от вакцины против COVID-19 у детей
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью с ТАСС оценил возможность негативных последствий от вакцины против COVID-19 у детей.

По словам специалиста, вакцинация от коронавируса не вызовет никаких негативных последствий для ребенка, уже имеющего антитела.

«Количество антител в таком случае станет больше, мы для этого и вакцинируем, чтобы ребенок был защищен. Никаких негативных последствий. Сейчас хорошо известно, что антитела, которые образуются в результате вакцинации, гораздо более долгоиграющие и высокоспецифичные, чем антитела от болезни», — сообщил эксперт.

Ранее директор НИЦЭМ имени Гамалеи рассказал о сочетании назальной вакцины со «Спутником V».

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