Пострадавший в ДТП на подмосковном шоссе лось попал на видео
Автомобиль сбил крупного лося на Ярославском шоссе в Подмосковье. Произошедшее попало на видео, запись с пострадавшим животным опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».
По данным источника, ДТП произошло утром в четверг, 23 сентября. Лось выскочил на проезжую часть, и водитель машины, не успев вовремя среагировать, сбил зверя. На кадрах в сети видно, что лось лежит у дороги в траве — он остался жив, однако потребуется медицинская помощь. Поврежденный автомобиль остановился на обочине.
Пользователи сети пожалели обоих участников аварии, отметив, что в этой ситуации никто не виноват, так как около дороги не было ограждений, которые бы препятствовали животному. «Ох, жалко бедолаг (я про обоих)», «Да, попал водитель. Жаль», «Будьте аккуратнее, сейчас у лосей гон, они чумные совсем», — прокомментировали юзеры.
Ранее лось выбежал на дорогу в подмосковном Серпухове и подрезал водителя. «Сохатый плевать хотел на ПДД», — отметили юзеры.
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