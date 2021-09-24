Пострадавший в ДТП на подмосковном шоссе лось попал на видео

Пользователи сети пожалели обоих участников аварии, отметив, что в этой ситуации никто не виноват, так как около дороги не было ограждений, которые бы препятствовали животному. «Ох, жалко бедолаг (я про обоих)», «Да, попал водитель. Жаль», «Будьте аккуратнее, сейчас у лосей гон, они чумные совсем», — прокомментировали юзеры.

Ранее лось выбежал на дорогу в подмосковном Серпухове и подрезал водителя. «Сохатый плевать хотел на ПДД», — отметили юзеры.

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