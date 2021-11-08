Пострадавший в ДТП с участием такси ребенок скончался в больнице

Пострадавший в ДТП на МКАД в районе развязки с Ярославским шоссе ребенок скончался в больнице. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

Авария произошла в воскресенье, 7 ноября. Рано утром водитель такси не справился с управлением и совершил наезд на металлическое ограждение проезжей части. Помимо самого водителя, пострадали два пассажира — 34-летняя женщина и ее шестилетний сын.

В понедельник, 8 ноября, мальчик скончался, сообщили в ведомстве. Его мать находится в больнице с различными травмами. Пострадавший водитель такси также в медучреждении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Подмосковье 12-летний мальчик умер, играя в догонялки во дворе дома. Шестиклассник убегал от «водящего», в какой-то момент почувствовал себя плохо и потерял сознание. Медики пытались реанимировать ребенка, но не смогли ему помочь.