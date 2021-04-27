Поступок владельцев элитных авто возмутил жителей центра Москвы и попал на видео

Владельцы элитных автомобилей возмутили своим поступком жителей центра Москвы. Видеозапись и детали случившегося публикует Telegram-канал «112».

На размещенных в сети кадрах видно, что три роскошных авто, среди которых, предположительно, McLaren и Lamborghini, друг за другом стоят прямо в пешеходной зоне микрорайона Патриарших прудов, а затем выруливают на проезжую часть.

«Автохамы регулярно треплют нервы местным. Проблему могут решить несколько Аннушек с маслом», — указано в подписи к посту.

Также известно, что представители правоохранительных органов уже изучают обстоятельства инцидента.

13 апреля сообщалось, что жители Патриарших прудов пожаловались на шум и бесконечные пробки в своем районе и предложили закрыть в него въезд для чужих автомобилей. Москвичи пояснили, что выступают с инициативой ограничить движение на Патриарших в выходные с возможностью проезжать только местным, такси и спецслужбам.

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