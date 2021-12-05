Повозка с лошадью на московской улице попала на видео и развеселила россиян
Повозка с лошадью под управлением кучера попала на видео и развеселила россиян. Видео с одной из столичных улиц выложили в Telegram-канал «Новости Москвы».
«И парковаться можно бесплатно», — пошутила над увиденным администрация сообщества.
Комментаторов развеселил ролик. «Коньшеринг», «Транспорт будущего», «Ну наконец-то, та самая повозка из правил дорожного движения», — написали пользователи. Кто-при взгляде на повозку вспомнил об амишах — представителях религиозного движения, не принимающих современные технологии.
Некоторые назвали использование лошадей в городе эксплуатацией. Один из пользователей отметил, что бег по асфальту негативно воздействует на конечности животного. «Какие люди бесчеловечные», — возмутилась одна из пользовательниц.
Ранее россиян восхитило фото конной полиции. Некоторые отметили, что получают удовольствие от вида породистых животных.