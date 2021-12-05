Повозка с лошадью на московской улице попала на видео и развеселила россиян

Комментаторов развеселил ролик. «Коньшеринг», «Транспорт будущего», «Ну наконец-то, та самая повозка из правил дорожного движения», — написали пользователи. Кто-при взгляде на повозку вспомнил об амишах — представителях религиозного движения, не принимающих современные технологии.

Некоторые назвали использование лошадей в городе эксплуатацией. Один из пользователей отметил, что бег по асфальту негативно воздействует на конечности животного. «Какие люди бесчеловечные», — возмутилась одна из пользовательниц.

Ранее россиян восхитило фото конной полиции. Некоторые отметили, что получают удовольствие от вида породистых животных.