Появилась информация о запрете сидеть на траве возле Патриарших прудов

Москвичам запретили сидеть на траве возле Патриарших прудов. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Новости Москвы».

Согласно данным, теперь жителям Москвы нельзя выходить на газон около воды и сидеть там. Полицейские будут контролировать, чтобы как можно меньше людей подходили к пруду.

На данный момент подтверждающей официальной информации о нововведении нет.

Ранее стало известно, что часть памятника поэту и баснописцу Ивану Крылову, установленного на Патриарших прудах, откололась и свалилась на 21-летнего рабочего, который в этот момент копал землю рядом. В итоге мужчину госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

В апреле москвичи, проживающие около данного парка, предложили ограничить автомобильное движение в выходные в районе Патриарших, чтобы не создавать «проходной двор». Горожане пожаловались на бесконечные пробки и «подержанные спорткары с ломаными глушителями».

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