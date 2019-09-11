Появилась новая карта московского метро

Столичный метрополитен опубликовал новую схему метро с двумя ветками Московских центральных диаметров (МЦД), которые откроют для пассажиров в этом году. Карта появилась на сайте Мосметро.

На ней указаны границы тарифных зон и длительные наземные пересадки. Станции, оборудованные для маломобильных пассажиров, отмечены специальными знаками. На карте видно, что некоторые станции будут запущены позднее, среди них «Котляково», «Курьяново», «Илимская».

Как сообщает ТАСС, пассажиры метро могут присылать свои предложения по улучшению схемы первых двух МЦД — отзывы можно оставить на сайте подземки до 25 сентября. Все идеи передадут специалистам для переработки, полезные и интересные предложения будут учитываться при обновлении схемы. Лучшие идеи опубликуют в соцсетях для голосования, победители получат первые большие схемы метро с диаметрами.

В июле сообщалось, что первые два маршрута МЦД — от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска — запустят в ноябре текущего года. Новые поезда будут ходить по тем же путям, что и традиционные электрички. Планируется, что интервал движения между ними составит 5-6 минут в час пик.

Всего в рамках проекта МЦД планируется запустить пять линий: Лобня — Одинцово, Нахабино — Подольск, Зеленоград — Раменское, Железнодорожный — Апрелевка, Пушкино — Домодедово.

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