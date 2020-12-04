Появилась новая сводка по зараженным коронавирусом в Москве

За последние сутки в Москвы выявили 6868 новых случаев заражения коронавирусом. Новая сводка появилась на сайте стопкоронавирус.рф.

Общее число заразившихся с начала пандемии в столице достигло 632 057. За это же время скончались 9203 пациента с подтвержденной инфекцией (77 из них — за последние сутки), полностью выздоровели 478 724 человека (6891 — за последние сутки).

В Подмосковье зафиксировали 1223 новых инфицированных, 33 летальных исхода и 1120 выздоровевших. С начала пандемии в регионе коронавирусом заразились 115 694 человека, скончались — 2193, вылечились — 82 704.

В пятницу, 4 декабря, в Москве открылась электронная запись на прививку от коронавируса. На данный момент записаться на вакцинацию могут работники сферы образования, здравоохранения и городских социальных служб. По мере поступления больших партий вакцины список людей, которые могут подать заявку, будет расширяться.

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