Появилась «Тройка» с Жириновским в папахе

Московский метрополитен создал новый дизайн проездной карты «Тройка». Жителям столицы показали, как выглядит карта с изображением лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Фото публикует агентство «Москва» в своем Telegram-канале.

На снимке показано изображение политика в папахе, сидящего в повозке с запряженными лошадьми. Транспортную карту оформили в честь 75-летия лидера ЛДПР.

Ранее стало известно, что москвичам разрешили создавать собственный дизайн «Тройки». На проездной можно нанести фамилию, имя, отчество и фото владельца.

В январе замминистра транспорта Подмосковья Анна Кротова заявила, что с 1 февраля жители Подмосковья также имеют возможность пользоваться данной транспортной картой. В сентябре же ожидается объединенный проездной «Стрелка + Тройка».

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