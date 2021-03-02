Появились новые данные по зараженным коронавирусом в Москве

В Москве за последние сутки выявили 1277 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных за все время достигло 981 850. Обновленные данные во вторник, 2 марта, появились на сайте стопкоронавирус.рф.

За все время в столице вылечились 901 035 пациентов, из них 1796 — выздоровели только за прошедшие 24 часа. Число скончавшихся от осложнений, вызванных COVID-19, с начала пандемии составило 15 146. Умерли за последние сутки 49 человек.

В Московской области зарегистрировано 617 новых случаев заражения коронавирусом. В регионе общее число инфицированных составило 215 207. За все время выздоровели около 176 тысяч человек, также зафиксировано 4715 летальных исходов.

В феврале стало известно о спасении московскими медиками пациентки со 100-процентным поражением легких, возникшим после заболевания COVID-19. Первоначально она лечилась самостоятельно, из-за чего и усугубила свое состояние.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!