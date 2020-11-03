Появились новые данные по зараженным коронавирусом в Москве

В Москве за сутки выявили 5150 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице достигло 439 355. Обновленные данные во вторник, 3 ноября, появились на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего в столице вылечились 321 679 пациентов, из них 3647 — выписанные за прошедшие 24 часа. Умерли с начала пандемии 6936 человек, из них за последние сутки скончались 63 инфицированных.

В Московской области зарегистрировали 567 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Общее число инфицированных в регионе — 88 489. За все время выздоровели больше 65 тысяч человек, скончались 1640 пациентов.

Ранее москвичам спрогнозировали пик заболеваемости COVID-19 в декабре. Ученый рассказал, что есть три варианта развития событий: оптимистичный, средний и пессимистичный. Согласно первому сценарию, пик ожидается 17 декабря, второму — 14 декабря, третьему — 8 декабря. Уточняется, что первый пик по заражению в Москве был 19 мая, когда число активных больных COVID-19 превысило 116 тысяч.

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