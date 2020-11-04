Появились новые данные по зараженным коронавирусом в Москве

В Москве за последние сутки выявили 5826 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице достигло 112 646. Обновленные данные появились на сайте стопкоронавирус.рф.

За все время в столице вылечился 325 531 пациент, из этого числа 3852 — те, кто выздоровел за прошедшие 24 часа. Умерли с начала пандемии 7004 человека, также известно о 68 скончавшихся за сутки.

В Московской области зарегистрировано 569 новых случаев заражения. Общее число инфицированных в регионе — 89 058. За все время выздоровели более 66 тысяч человек, также зафиксировано 1653 летальных исхода.

Ранее москвичам спрогнозировали пик заболеваемости COVID-19 в декабре. Глава Центра НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии» Алексей Боровков отметил, что основанная на математической модели кривая распространения коронавируса позволила сделать такое предположение. Ученый добавил, что в центре выделяются три кривые — оптимистичная, средняя и пессимистичная.

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