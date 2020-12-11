Появились новые данные по зараженным коронавирусом в Москве

В Москве за минувшие сутки выявили 7215 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице — 679 163. Обновленные данные появились на сайте стопкоронавирус.рф.

За все время распространения инфекции в городе вылечились 518 889 пациентов, из них 5920 — выздоровевшие за прошедшие сутки. Умерли всего 9722 человека, известно также о 77 скончавшихся за последние 24 часа.

В Московской области выявлено 1370 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в регионе — 124 984. За все время выздоровели больше 88 тысяч человек, скончались от осложнений 2407 человек.

Ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко спрогнозировал спад заболеваемости коронавирусом в столице. Он заявил, что улучшение ожидается после новогодних праздников. В связи с этим он призвал ограничить массовые скопления людей и оставить из праздничных мероприятий только салюты.

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