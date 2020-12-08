В Москве спрогнозировали спад заболеваемости коронавирусом

Главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко спрогнозировал спад заболеваемости коронавирусом в столице. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

По мнению Онищенко, спад заболеваемости коронавирусом в Москве произойдет после новогодних праздников, если будут строго соблюдаться ограничительные меры. Он призвал ограничить массовые скопления людей и оставить из праздничных мероприятий только новогодние салюты. Онищенко также отметил естественное снижение социальных контактов в праздничные дни и допустил, что при соблюдении масочного режима это может повлиять на спад заболеваемости.

По словам депутата, россиянам необходимо дать четкую инструкцию того, как стоит провести выходные. «Не сидеть перед телевизором, обжираясь и допивая остатки спиртного, а гулять на свежем воздухе в своем районе. Еще лучше отправиться на дачу», — сказал он.

Онищенко также добавил, что кремлевские елки для детей можно проводить при условии соблюдения антикоронавирусных мер.

В Москве за минувшие сутки зарегистрировано 7279 новых случаев заражения коронавирусом. Так, общее число инфицированных в столице достигло 654 841. За все время в городе вылечился 495 871 пациент, из них 5027 — выздоровевшие за прошедшие сутки. Умерли всего 9496 человек, известно в том числе и о 71 скончавшемся за последние 24 часа.

Ранее стало известно, что московские власти не планируют вводить дополнительные ограничения на новогодние праздники. По словам заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, действующих на сегодня мер достаточно. Кроме того, власти столицы выразили надежду, что основная часть действующих ограничений из-за пандемии будет снята к середине 2021 года.

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