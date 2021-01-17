Появились новые данные по зараженным коронавирусом в Москве

В Москве за последние сутки выявили 4012 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице достигло 891 648. Обновленные данные в воскресенье, 17 января, появились на сайте стопкоронавирус.рф.

В столице за все время вылечились 739 340 пациентов, из них 4612 — выздоровевшие только за прошедшие 24 часа. Число скончавшихся с начала эпидемии составило 12 468, в том числе известно о 67 летальных исходах за последние сутки.

В Московской области зарегистрировано 1426 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в регионе — 177 452. За все время выздоровели больше 136 тысяч человек, также было зафиксировано 3276 летальных исходов.

Ранее стало известно, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал в московские больницы и социальные службы тонну египетских апельсинов. Фрукты были выращены в египетских монастырях, а передал их предстоятель Коптской церкви Тавадрос II.

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