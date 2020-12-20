Появились новые данные по зараженным коронавирусом в Москве

В Москве за последние сутки выявили 7263 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице достигло 735 900. Обновленные данные в воскресенье, 20 декабря, появились на сайте стопкоронавирус.рф.

За все время от COVID-19 в столице вылечились 567 743 пациента, из них 4790 — выздоровевшие только за прошедшие 24 часа. Умерли 10 394 человека, известно также о 77 летальных исходах за последние сутки.

В Московской области выявлено 1539 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в регионе — 138 183. За все время выздоровело больше 97 тысяч человек, скончался от осложнений, вызванных инфекцией, 2691 пациент.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что самый острый период борьбы с коронавирусом в Москве, предположительно, закончится через несколько месяцев. Кроме того, градоначальник рассказал, что за время пандемии самыми сложными для него стали решения не по введению ограничений в столице, а по их снятию.

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