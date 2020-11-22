Появились новые данные по зараженным коронавирусом в Москве

В Москве за последние сутки выявили 6575 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице достигло 553 713. Обновленные данные в воскресенье, 22 ноября, появились на сайте стопкоронавирус.рф.

За все время в столице вылечились 405 577 пациентов, из этого числа 5245 — те, кто выздоровел за прошедшие 24 часа. Умерли с начала пандемии 8308 человек, также известно о 75 скончавшихся за последние сутки.

В Московской области зарегистрировано 949 новых случаев заражения. Общее число инфицированных в регионе — 102 802. За все время число выздоровевших превысило 74 тысячи, также зафиксировано 1902 летальных исхода.

17 ноября сообщалось, что в 2021 году власти города выделят почти 10 миллиардов рублей на вакцинацию против COVID-19. Ее бесплатно сможет пройти каждый житель Москвы. В настоящее время в России зарегистрированы две вакцины против COVID-19. Первым регистрацию прошел «Спутник V». 14 октября было также объявлено о регистрации «ЭпиВакКороны» от центра «Вектор».

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