Появились подробности драки десантников с росгвардейцами в Парке Горького в Москве. Об этом в понедельник, 3 августа, стало известно РЕН ТВ.

Отмечается, что после произошедшей потасовки в воскресенье, 2 августа, двоих солдат-срочников из Росгвардии госпитализировали — 19-летнего и 27-летнего. У первого констатировали ссадины и побои лица и головы, у второго — ушиб колена. После этого пострадавшие написали заявление в полицию.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют обстоятельства и причины драки. По факту произошедшего начата проверка. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ («Применении насилия в отношении представителя власти»), рассказала РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

Накануне стало известно, что в московском Парке Горького между десантниками и росгвардейцами завязалась драка. В Росгвардии рассказали, что военнослужащие во взаимодействии с полицейскими пресекли нарушение общественного порядка.

2 августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск. В этом году исполнилось 90 лет со дня их образования.

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