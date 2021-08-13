Появились подробности об оставленном на скамейке в Москве младенце
Раскрыты подробности о ребенке, оставленном матерью на скамейке на Ярославском шоссе в Москве. Видео с места событий и новая информация появились в Telegram-канале Mash.
В ролике видно, как предполагаемая мать ребенка идет по улице с пакетом. По данным канала, в этом пакете она несла младенца.
Уточняется, что мальчику было не более трех дней. Младенца госпитализировали и обследовали, его здоровью ничего не угрожает. Предполагается, что мать ребенка — гражданка Киргизии. Сейчас она разыскивается.
Следователи начали проверку по факту случившегося.
Ранее местные жители нашли новорожденного на скамейке в одном из дворов на Ярославском шоссе и обратились в полицию. Позднее появилось видео, на котором женщина оставляет сверток с младенцем на лавочке и уходит. Прокуратура начала разбираться в случившемся, судьба мальчика была «поставлена на контроль».
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