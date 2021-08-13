Россиянка оставила новорожденного ребенка на скамейке во дворе

Ребенка заметили местные жители и позвонили в полицию. Прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего. Сообщается, что дальнейшая судьба младенца «поставлена на контроль». Сейчас разыскиваются родители ребенка, их действия будут анализировать и вынесут вердикт.

Ранее в Москве иностранец пытался избавиться от новорожденного внука. Гражданин Киргизии принес ребенка в отделение полиции и заявил, что это подкидыш, найденный на остановке на Алтуфьевском шоссе. Позже он признался, что на самом деле является дедушкой младенца, и пытался «обелить» репутацию дочери, которую бросил в роддоме жених.

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