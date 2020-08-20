Появились показания секретного свидетеля защиты Ефремова

На заседании суда по делу о смертельном ДТП, устроенном актером Михаилом Ефремовым, представлены показания ранее секретного свидетеля защиты. Об этом сообщается в Telegram-канале 360tv.ru.

Адвокат артиста Эльман Пашаев зачитал слова свидетеля, которого зовут Александр Кобец. «Вечером мы с товарищем гуляли по городу. Вдруг мы услышали визг тормозов и обернулись. Мы подошли к Jeep и увидели молодого человека, который собирал подушки безопасности. Подушка безопасности пассажира сработала тоже», — передал юрист.

Согласно показаниям свидетеля, Ефремова в машине не было, там сидел «кто-то неизвестный», а после ДТП из автомобиля вышел человек с пассажирской стороны.

18 августа адвокат Пашаев заявил о существовании тайного свидетеля, который докажет невиновность артиста в смертельном ДТП в центре Москвы. Юрист попросил в суде дать один день перерыва, чтобы «представить свои доказательства».

Ефремов устроил смертельную аварию в центре столицы вечером 8 июня. Автомобиль артиста, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Сам актер не пострадал.

Артиста отправили под домашний арест до января 2021 года.

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