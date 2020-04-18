Появилось видео безлюдной Москвы

Ранее 18 апреля сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин заявил о продлении пропускного режима в столице до 1 мая. В письме к москвичам он рассказал, что до начала мая будут продолжать действовать и остальные ограничительные меры, ранее введенные в городе.

16 апреля в департаменте транспорта Москвы отметили, что благодаря таким мерам дороги в городе стали свободнее на 85 процентов.

В столице с 15 апреля начал работать пропускной режим, чтобы сдерживать распространение коронавирусной инфекции как можно эффективнее. Теперь необходимо иметь разрешение, чтобы передвигаться на любом виде транспорта, включая велосипеды.

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