В Москве продлили пропускной режим

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о продлении пропускного режима в столице до 1 мая. Об этом он сообщил в субботу, 18 апреля, в личном блоге.

В письме к москвичам он рассказал, что до начала мая будут продолжать действовать и остальные ограничительные меры, ранее введенные в городе. При этом появится новый вид цифрового пропуска — с ним свободно будут работать волонтеры, записавшие личный номер в ГБУ «Мосволонтер». Уточняется, что его можно оформить неограниченное количество раз.

Собянин так же объяснил, что всем военным и сотрудникам правоохранительных органов заниматься оформлением цифрового пропуска не нужно. Главное, иметь при себе удостоверение государственного образца. Однако мэр Москвы рекомендовал им зарегистрировать на сайте mos.ru номера электронных карт, а также автомобилей. Кроме того, такие меры касаются и журналистов, у которых есть редакционные удостоверения.

В сообщении отмечается, что новые правила пропускного режима будут действовать с 22 апреля.

16 апреля в департаменте транспорта Москвы заявили, что благодаря таким мерам дороги в городе стали свободнее на 85 процентов.

В столице с 15 апреля начал работать пропускной режим, чтобы сдерживать распространение коронавирусной инфекциии как можно эффективнее. Теперь необходимо иметь разрешение, чтобы передвигаться на любом виде транспорта, включая велосипеды.

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