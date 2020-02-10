Появилось видео смертельного ДТП на Кутузовском проспекте

В сети появилось видео аварии на Кутузовском проспекте, в результате которой погиб человек. Кадры смертельного ДТП опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел в ночь на 10 февраля в районе Славянского бульвара. На кадрах видно, как легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом.

В результате аварии один человек погиб, четверо пострадали.

В ночь на 10 февраля сообщалось, что в Лефортовском тоннеле перекрыли движение из-за ДТП. Всего столкнулись пять автомобилей, один из них перевернулся. В результате аварии есть пострадавшие, их состояние неизвестно.

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