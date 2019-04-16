Появилось видео затопления у новой станции метро

Авария водопровода, ограничившая движение поездов на красной ветке метро, произошла в подвале дома у станции «Сокольники». Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Дикая Москва». В пресс-службе метрополитена сообщили, что не имеют никакого отношения к сложившейся ситуации и выясняют причину аварии у строительной организации. Отмечается, что недалеко от места аварии ведутся работы по строительству станции метро «Стромынка».
Стромынка решила отрывать сезон фонтанов на опережение pic.twitter.com/1vk5c6Jc2D— Дикая Москва (@WildWildMoscow) 16 апреля 2019 г.
«Стромынка» — строящаяся станция метро на Большой кольцевой линии. Она будет связана со станцией «Сокольники» и расположится в одноименном районе. Ее открытие запланировано на 2021 год.
Ранее сообщалось, что на восточном участке Сокольнической линии ограничили движение поездов из-за проблем с узлом водоснабжения, не принадлежащим метрополитену. Интервалы движения были ограничены между станциями «Комсомольская» и «Бульвар Рокоссовского».