Появилось видео затопления у новой станции метро

Авария водопровода, ограничившая движение поездов на красной ветке метро, произошла в подвале дома у станции «Сокольники». Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Дикая Москва». В пресс-службе метрополитена сообщили, что не имеют никакого отношения к сложившейся ситуации и выясняют причину аварии у строительной организации. Отмечается, что недалеко от места аварии ведутся работы по строительству станции метро «Стромынка».