Пожар на металлобазе в Москве попал на видео

Пожар на металлобазе в московском районе Некрасовка по адресу 2-я Вольская, дом 34, попал на видео. Запись опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, площадь пожара выросла до одной тысячи квадратных метров. По данным агентства, горит металлобаза, где хранится различный металлолом, в том числе холодильники. Там же имеется тара с маслом, которая периодически взрывается.

Сообщение о возгорании поступило в 22:27. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее в мае в центре Москвы перекрыли движение из-за пожара на Большой Никитской улице. Возгорание было зафиксировано в доме 7, строение 1. Оказалось, что пожар спровоцировало возгорание строительного мусора.

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