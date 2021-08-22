Пожар в торговом центре в Мытищах попал на видео
В подмосковных Мытищах загорелся торговый центр 4Daily. Видеозапись пожара опубликовал Telegram-канал Mash в воскресенье, 22 августа.
Предположительно, пожар начался в детском развлекательном центре. Сообщается, что всех посетителей успели эвакуировать.
По уточненным данным МЧС, пожар был в магазине зоотоваров. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Открытое горение ликвидировали в 17:01.
На тушение огня подмосковные пожарные привлеки 21 единицу техники и 71 человека.
Ранее в августе сообщалось о том, что жительница Новой Москвы погибла при пожаре в доме в поселении Михайлово-Ярцевском. Еще один человек получил черепно-мозговую травму. Предполагается, что на дом было совершено нападение.
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