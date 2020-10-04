Пожилые москвичи самоизолировались на даче и попросили дров

Пожилые москвичи самоизолировались на даче и попросили привезти им дрова. С такой просьбой чаще всего обращались к специалистам кол-центра Комплекса социального развития столицы по ситуации с коронавирусом, сообщил мэр города Сергей Собянин в интервью программе «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1», пишет ТАСС.

Также люди просили доставить им лекарства, продукты питания и продукты первой необходимости.

28 сентября столичная мэрия рекомендовала жителям столицы старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями не выходить из дома и не покидать загородный садовый участок без особой необходимости. Это связано с ростом числа случаев заражения коронавирусом.

За последние сутки в Москве выявили 3327 случаев заражения коронавирусом. В городе с начала пандемии вылечился 253 031 пациент, из этого числа 944 — выздоровевшие только за прошедшие 24 часа. Умерли с начала эпидемии 5343 человека, также известно о 29 скончавшихся за последние сутки.

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