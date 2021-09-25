Пожизненно заключенные подали в московский суд на ФСИН из-за издевательств

Двое пожизненно заключенных, которые в 2005 году подожгли торговый центр «Пассаж» в Ухте, подали заявление в московский суд с жалобой на ФСИН из-за издевательств в СИЗО. Об этом в субботу, 25 сентября, сообщает Telegram-канал Mash.

Антон Коростелев и Алексей Пулялин в своем заявлении упомянули, что в СИЗО их ставили в позу «Ласточка» (сковывали руки и ноги наручниками — прим. «Мосленты») и оставляли так стоять в течение продолжительного времени.

Сейчас мужчины требуют от организации один миллион рублей за моральное и нравственное страдания, которые им причинили в изоляторе. Поджигатели отбывают наказание в колонии особого режима «Черный беркут».

При поджоге торгового центра «Пассаж», который совершили злоумышленники Коростелев и Пулялин в 2005 году, погибли 25 человек, еще десять пострадали.

Ранее полицейским удалось задержать в Москве последнего и главного фигуранта по делу о побеге из подмосковного изолятора временного содержания в Истре Александра Мавриди.

Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!