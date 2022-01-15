Пожизненно заключенный криминальный авторитет подал в суд на «Бутырку»

Авторитет королевской ОПГ Андрей Сафронов, приговоренный к пожизненному заключению, подал в суд на следственный изолятор (СИЗО) из-за плохих условий в камере. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

С 2005 по 2011 Сафронов руководил группировкой, грабящей и расправляющейся с бизнесменами в Подмосковье. В 2016 году криминального авторитета признали виновным в четырех убийствах и приговорили к пожизненному наказанию. Из-за того, что дело пока не закрыто, с октября 2019 года Сафронов находился в московском СИЗО №2, известном как «Бутырка».

Заключенный высказал ряд претензий по поводу содержания. Ему не понравилось отсутствие вентиляции, некачественное питание, слабое освещение в камере днем и слишком яркое ночью, двухъярусная кровать без лесенки, шум, антисанитария в душевой, отсутствие спортивного снаряжения, неровная поверхность в прогулочных зонах. Суд отклонил иск в первой инстанции, однако Сафронов уже оспорил это решение.

Ранее 26-летний заключенный Бутырского СИЗО покончил с собой. Его тело нашли сотрудники в камере карантинного отделения.