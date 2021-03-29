Представители духовенства обратились к властям Москвы из-за тарифов на парковку

В Москве представители духовенства обратились к городским властям из-за повышения тарифов на парковку с 5 апреля до 380 рублей в час. По их мнению, это разрушит приходскую жизнь, пишет «Коммерсантъ».

Издание отмечает, что новая тарифная политика коснулась улиц, где находятся православные храмы. Как рассказал заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, в центре Москвы много храмов, которые заполняются прежде всего по воскресеньям. По его мнению, выросшие тарифы заставят многих прихожан воздержаться от поездок в центр на автомобилях, разрушив таким образом приходскую жизнь. «Нужно сделать все, чтобы все слои населения могли посетить службу в храме», — заявил ранее настоятель храма Сергия Радонежского на Ходынке отец Василий Биксей.

Заместитель председателя Совета муфтиев России муфтий Рушан Аббясов пояснил изданию, что у мусульман пятница — священный день, когда в мечеть приезжают несколько тысяч верующих со всех районов Москвы, однако льгот на парковку у них нет. Главный имам Московской соборной мечети, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов в беседе с РИА Новости призвал столичные власти сделать бесплатной парковку в определенные часы или дни. По его мнению, высокая стоимость парковки не должна стать препятствием для посещения мечети.

Как считает президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер, что парковка в столице должна быть бесплатной для духовенства в местах, куда они ездят по «служебной необходимости», например у храмов и больниц. При этом, по его мнению, верующие миряне должны платить за парковку. «Если у человека есть деньги на машину, значит, есть деньги на парковку», — полагает он. Повышение тарифов может затронуть посетителей синагоги на Чистых прудах, поскольку рядом расположены Малый и Большой Харитоньевские переулки, где изменят тариф.

Телеканал «Россия-1» ранее сообщил, что настоятели храмов уже обратились в столичный дептранс с просьбой пересмотреть тарифы. Как рассказал изданию Вахтанг Кипшидзе, вопрос об обращении в мэрию находится «на стадии рассмотрения».

Ранее стало известно, что с 5 апреля стоимость парковки на 193 участках Москвы изменится. Так, тарифы повысятся улицах, где загрузка платных парковок достигает 96 процентов и больше. Там будет действовать тариф 380 рублей в час в дневное время. Указано, что решение коснется только 10 процентов платных мест с высокой загрузкой, однако эффект ощутит весь город. Изменения затронут те улицы, где расположены объекты притяжения автомобилистов из области и других районов Москвы — торговые и офисные центры, парки, магазины и другие точки притяжения.

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