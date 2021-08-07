Представившийся кубинцем мигрант попытался «развести» москвича на деньги
Житель района Аэропорт предупредил москвичей о новом виде «развода» на деньги. На этот раз аферу решил провести африканец, представившийся знаменитым кубинским спортсменом и заявивший, что ему нужны деньги на еду. Об этом москвич написал в группе района в Facebook.
Мужчина встретил мошенника недалеко от выхода со станции метро «Аэропорт». Чернокожий молодой человек через установленный на смартфоне переводчик сообщил, что сам он кубинец, и показал кубинский флаг на экране телефона. Незнакомец рассказал, что он знаменитый спортсмен из сборной по джиу-джитсу и вместе с подругой решил стать «невозвращенцем». Однако поздно вечером консульство уже закрыто, а они больше суток ничего не ели, поэтому ему необходимо где-то достать денег на еду.
«Я ему сказал по-английски, что они выбрали неподходящего клиента для упражнений, на что "спортсмен" тут же отреагировал: "Окей, но проблемо", — и без дальнейших дискуссий скромно ушел вглубь района по Викторенко. За последние годы это была самая забавная попытка меня развести», — написал автор публикации.
В комментариях отметили, что, возможно, это не было попыткой «развода» на деньги, так как сейчас многие приезжают с Кубы в Россию, где можно прожить 90 дней без визы.
Ранее москвичи массово пожаловались на женщину, пытающуюся обманом выманить деньги у жителей Ломоносовского района. «Дама с собачкой», прикрываясь историей о потерянных или сломавшихся ключах и невозможности попасть домой, просила у прохожих по несколько тысяч рублей, обещала в скором времени вернуть, но потом исчезала.
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