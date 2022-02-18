Москвичка прервала показ фильма в кино с требованием соблюдения масочного режима

В ролике показано, как из-за требований соблюдения масочного режима, которые выдвинула россиянка к окружающим, приостановили показ фильма. Женщина активно высказала недовольство тем, что другие зрители находятся в зале без масок. Некоторые аргументировали отсутствие средств защиты тем, что они едят и не могут в этот момент закрыть рот маской.

В какой-то момент к женщине подошел охранник и попросил ее успокоиться, на что москвичка задала вопрос: «У нас что, масочный закон отменен?». На этом видео заканчивается.

«Она специально пришла в общественное место, чтобы был повод повозмущаться», «Если женщину это не устраивает, она должна выйти из зала или идти к руководству кинотеатра и решать этот вопрос, не мешая людям в зале», «Объясните ей, что "масочный закон" никто не принимал. Нет такого закона», — прокомментировали юзеры.

По приказу властей Москвы, в общественных местах жители столицы по-прежнему должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию, в том числе и в кинотеатрах.

Ранее пьяный 39-летний иностранец устроил дебош из-за маски на борту самолета, собиравшегося вылететь рейсом Кемерово — Москва.