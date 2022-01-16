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При пожаре в ресторане в центре Москвы погиб повар

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При пожаре в ресторане в центре Москвы погиб повар
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

При пожаре в ресторане в центре столицы погиб повар 1993 года рождения. Об этом сообщила прокуратура Москвы в своем Telegram-канале.

Кроме того, во время возгорания пострадал охранник 1979 года рождения. Его пришлось госпитализировать.

Ведомство начало проверку по факту случившегося. «В ходе проверки прокуроры установят все обстоятельства и причины произошедшего, дадут оценку исполнения требований федерального законодательства и при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что возгорание на площади 50 квадратных метров произошло в двухэтажном ресторане, пристроенном к жилому дому на Шелепихинской набережной. В СМИ появилась информация, что в одном из помещений обнаружили погибшую женщину.

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