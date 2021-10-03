При стрельбе в Москве пострадал один человек

Один человек был ранен в перестрелке в кафе на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, инцидент произошел в ночь на субботу, 2 октября, в кафе «Культ» на улице Пришвина. У одного из участников конфликта, 42-летнего местного жителя, был травматический пистолет «Оса», из которого он впоследствии произвел выстрел. Пострадавшим является 32-летний мужчина, который также является местным жителем.

Пострадавшего направили в ближайшее медицинское учреждение для оказания первой помощи. Стрелявшего задержали.

Ранее на улице Малая Бронная произошел конфликт со стрельбой. В результате инцидента пострадал один человек, ему потребовалась госпитализация.