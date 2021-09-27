В конфликте со стрельбой в центре Москвы пострадал один человек

Один человек пострадал в результате конфликта со стрельбой, произошедшего на улице Малая Бронная в центре Москвы. Об этом в воскресенье, 26 сентября, сообщает агентство новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.

По данным источника, правоохранителям сообщили о стрельбе в 5:20 утра. По приезде полицейские задержали четверых участников конфликта, которых впоследствии доставили в отдел для выяснения обстоятельств случившегося.

Пострадавшему потребовалась госпитализация. Стало известно, что один из участников конфликта произвел выстрел из охолощенного пистолета. Полиция начала проверку по данному факту.

Ранее массовая драка произошла на северо-западе Москвы после ссоры двух коллег. По информации источника, москвич поссорился на работе с одной из сотрудниц. Позже они решили выяснить отношения на улице, приведя на потасовку своих друзей и родственников.