Раскрыты истинные причины строительства автомобильных хорд в Москве

Историк архитектуры Александр Змеул в беседе с «Мослентой» раскрыл истинные причины строительства автомобильных хорд в столице.

По словам эксперта, на решение о ее создании повлияла хрущевская оттепель и появившаяся у советских инженеров и архитекторов возможность обмениваться опытом с иностранными специалистами. В итоге новые идеи о развитии города стали результатом симбиоза решений, накопленных а СССР со времен авангарда, и западных подходов к дорожному строительству.

«Тогда все еще стоял вопрос, сохраняем ли мы радиально-кольцевую структуру города, или нет? В генплане 1971 года был найден остроумный ответ: да, сохраняем, но накладываем на нее систему из четырех хорд, которые идут в обход центра. Сама эта идея возникла еще в 1960-х, теперь она оказалась закреплена», — пояснил Змеул.

Была принята красивая, совершенно не советская идея проходящих через город хайвеев, по которым можно нестись на высокой скорости. Радиально-кольцевую структуру решено было сохранить, а центральные участки четырех хорд должны были образовать дополнительную магистраль, которую впоследствии стала Третьим транспортным кольцом.

Идея оказалась утопической для своего времени. По словам Змеула, ее реализация стала возможной только сейчас благодаря новым технологиям дорожного строительства.

Ранее Александр Змеул назвал самые утопически проекты московских архитекторов за всю историю России.