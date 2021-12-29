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Приезжего уличили в неадекватном поведении в магазине в Москве

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Приезжего уличили в неадекватном поведении в магазине в Москве
Кадр: Telegram-канал «Что там в Москве?»

В продуктовом магазине на юг-востоке Москвы приезжего уличили в неадекватном поведении. Видео с места опубликовал Telegram-канал «Что там в Москве».

На кадрах из супермаркета в районе Люблино мужчина в неадекватном состоянии крутится по полу в местном магазине. Но на вопрос плохо ли ему, встает и уходит.

В комментариях многие предположили, что молодой человек находится под воздействием наркотических веществ. Но при этом также заметили, что мужчина может быть мусульманином, а по их законом, употребление наркотиков и спиртного запрещено.

Однако один из пользователей написал, что парень просто решил повеселиться таким образом. «Так он же встал нормально в конце. Может, дурковал просто», — отметил юзер.

Ранее дагестанца возмутило поведение земляков на борту прилетевшего в Москву самолета.

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